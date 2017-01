ALBERTVILLE: Det danske håndboldlandshold er færdig ved VM i Frankrig og kan rejse hjem med en fiasko og en uventet plet på renomméet.

Efter et 25-27-nederlag til Ungarn er Danmarks deltagelse slut allerede efter ottendedelsfinalen, og Gudmundur Gudmundsson mandskab nåede aldrig i nærheden af at opfylde målet om at spille med om medaljer.

Holdet nåede heller ikke at få sat noget imponerende spillemæssigt aftryk på slutrunden, og den utidige exit er det dårligste VM-resultat siden 2005.

De olympiske mestres nedtur i OL-byen Albertville lurede allerede fra kampens indledning, og danskerne var ikke foran en eneste gang i de 60 minutter.

Holdet måtte slide for hvert eneste mål, og selv da ungarerne i anden halvleg blev trætte, fik Danmark ikke for alvor fat, fordi Roland Mikler i målet blev skudt varm af sløje danske afslutninger.

Efterhånden som overraskelsen blev mere og mere realistisk, fik ungarerne også det franske publikum med sig og var nærmest på hjemmebane i slutminutterne.

At Danmark kun var bagud med 12-13 ved pausen, kan man ene og alene takke Mikkel Hansen for.

Hansen scorede over halvdelen af målene i 30 minutter sløje minutter, hvor angrebsspillet haltede, og kontrafasen ikke var til at få øje på.

Som ventet voldte det ungarske forsvar med den tilbagevendte storspiller Laszlo Nagy problemer, og danskerne havde enormt svært ved at få tempo nok i spillet.

Først da Hansen fik gang i skudarmen, løsnede det forkrampede angrebsspil en smule op, og Danmark fik kortvarig kontakt ved 8-8 efter 20 minutter.

Hansen og Kasper Søndergaard var de eneste bagspillere, der rigtig kunne udfordre ungarerne.

Morten Olsen fortsatte det usikre spil fra de seneste kampe og blev bænket første gang efter et kvarter med alt for mange fejl.

Heller ikke afløseren, Michael Damgaard, havde den sædvanlige dynamit i skuddene, men spillet blev ikke afgørende mere struktureret med ham på venstre back og Hansen i midten.

I defensiven fik det danske hold bedre fat, som tiden gik, men i målet havde Niklas Landin en første halvleg på det absolut jævne. Han klarede et par straffekast, men lod også flere "lette" bolde smutte i mål.

Et forsøg på at spille syv-mod-seks efter pausen strandede også i upræcise afleveringer, og så måtte Jannick Green i målet i et sidste forsøg på at vende slaget.

Danmark nåede op på 24-24, men selv ikke Mikkel Hansen kunne redde holdet, da det kneb til sidst.

Og så endte det hele altså i et tidligt exit i Gudmundur Gudmundsson sidste slutrunde som dansk landstræner.

