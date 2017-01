USA: Bilselskabet Fiat Chrysler har overtrådt amerikansk miljølovgivning ved at bruge ulovlig software til at skjule over 100.000 bilers reelle udledning af skadelige udstødningsgasser.

Det meddeler det amerikanske miljøagentur, EPA, som i en udtalelse betegner det som en "klar og alvorlig overtrædelse" af amerikansk miljølovgivning.

Softwaren skal være installeret i 104.000 dieselbiler, der er solgt i USA.

Softwaren gjorde tilsyneladende, at der blev målt et andet udslip af miljøskadelige stoffer ved testkørsel end ved almindelig brug, siger EPA.

Aktier tog et dyk

Beskyldningerne fik torsdag eftermiddag Fiats aktier til at styrtdykke med 16 procent på børsen i Milano, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den øverste chef for Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Sergio Marchionne, afviser beskyldningerne fra de amerikanske miljømyndigheder.

- Jeg mener, at den måde, det er beskrevet på, er uretfærdig over for FCA, og det er det, der foruroliger mig mest, siger han.

I september rettede Tyskland lignende anklager mod Fiat.

Volkwagen har indrømmet

Enheden, der hævdes indbygget i Fiats biler, kan ifølge den tyske regerings analyser slå et rensningssystem i udstødningen fra. Den skal være indsat i fire forskellige modeller.

Tyskland har bedt EU om at se på sagen.

Anklagerne mod Fiat Chrysler kommer i forlængelse af en enorm skandale i den tyske bilgigant Volkswagen.

Bilkoncernen har indrømmet, at den har indbygget software, der deaktiverer forureningskontrol under test. 11 millioner dieselbiler har haft denne software indbygget.

Volkswagen indgik i august en aftale om at betale mere end 1,2 milliarder dollar - knap otte milliarder danske kroner - i kompensation til 650 amerikanske bilforhandlere.

Torsdag aften siger FCA-chef Sergio Marchionne ifølge Reuters, at enhver, der sammenligner Volkswagen-skandalen med anklagerne mod Fiat Chrysler Automobiles, "ryger ulovlige stoffer".

/ritzau/Reuters