Fiberproduktion til Nors

NORS: I begyndelsen af august bliver der ansat de første hos firmaet Convert A/S fra Rønde, som også samtidigt rykker ind i foreløbigt 10.000 af de knap 45.000 kvadratmeter bygninger på Håndværkervej i Nors nord for Thisted, hvor møbelproducenten NJA Furniture havde til huse.

- Vi er begyndt at læsse maskiner af, men begynder ikke at samle dem før senere, siger administrerende direktør for Convert A/S, Flemming Hynkemejer.

Selskabet er ejet af Møllerup Gods, som blandt andet dyrker og fremstiller fiber af hamp og her har et andet firma - Advanced Nonwowen - udviklet den teknik, som bruges til at fremstille "tæpper" af fibre:

- Det skal forstås bredt, siger han og forklarer, at det gælder fibre fra biomaterialer som hamp over træ og til plast og glasfiber.

- Vi er også i dialog med et firma, som nedbryder gamle vindmøllevinger, siger Flemming Hynkemejer.

Produktionen af fibre er nemlig baseret på genbrug og han fortæller, at det er tanken, at Convert A/S vil tilbyde produktionsvirksomheder at skabe fibermaterialer af deres restprodukter og dermed øge deres grønne omstilling.

At valget faldt på de ledige lokaler i Nors skyldtes flere forhold: En nærhed til en havn, hvor der kan ind- og udskibes materialer, en pæn portion strøm, som er genereret af eksempelvis vindmøller og så mindst 10.000 kvadratmeter med mindst otte meter til loftet:

- Da vi ikke kunne finde det i nærområdet, måtte vi se længere ud og så kunne vi se, at Thisted Kommune går ind for grøn strøm og bæredygtig energi, siger Flemming Hynkemejer.

Indtil videre har firmaet opslået en håndfuld ledige stillinger, men det forventes, at det tal vil stige efterhånden som produktionen kommer i gang.