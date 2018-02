Fidel Castros ældste søn har begået selvmord

Den ældste søn af Cubas forhenværende leder Fidel Castro har begået selvmord, meddeler statslige medier i Cuba torsdag.

- Fidel Angel Castro Diaz-Balart, som i flere måneder var blevet behandlet af en gruppe læger på grund af dyb depression, tog sit eget liv om morgenen 1. februar, skriver avisen Granma på sin hjemmeside.

Behandlingen for depression krævede hospitalsindlæggelse, som blev fulgt op med ambulant behandling, efter at han var blevet udskrevet, tilføjer avisen.

I Cuba var Castros første søn kendt som "Fidelito" (lille Fidel, red.).

Hans mor var Mirta Díaz-Balart, som var Castros første hustru fra 1949 til 1955.

Fidelito blev født 1. september 1949. Han voksede op i Cuba, blev uddannet som atomforsker og var i flere år leder af landets atomenergikommission, indtil han blev afskediget af sin far.

Frem til sin død fungerede han som videnskabelig rådgiver for regeringen og var også næstformand for Cubas videnskabsakademi, skriver Granma.

Ifølge avisen havde Fidelito en doktorgrad i tekniske videnskaber.

Hans mor giftede sig senere med en cubansk læge. To af hendes nevøer bor i Florida og er valgt til Repræsentanternes Hus for Det Republikanske Parti. De er begge kendt for at være indædte modstandere af regimet i Havana.

Fra sit andet ægteskab samt fra udenomsægteskabelige affærer havde Fidel Castro yderligere mindst otte børn.

Fidel Castro, som døde i 2016 som 90-årig, stod i spidsen for den revolution, der i 1959 førte til, at den USA-støttede magthaver Fulgencio Batista blev afsat.

Frem til begyndelsen af 2008 var Fidel Castro Cubas leder. På grund af et svækket helbred overlod han derefter præsidentposten til sin bror Raul.

Datoen og stedet for Fidel Angel Castro Diaz-Balarts begravelse er endnu ikke offentliggjort ifølge Granma.

/ritzau/