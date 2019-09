Fifa kårer Messi som verdens bedste i sidste sæson

MILANO:Lionel Messi er verdens bedste fodboldspiller i sæsonen 2018/19 ifølge Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Argentineren blev mandag kåret til den bedste spiller i perioden fra juli 2018 til juli 2019 ved "The Best Fifa Football Awards" i Milano.

Messi vandt foran prisen foran Liverpools Virgil van Dijk på andenpladsen og Cristiano Ronaldo fra Juventus på tredjepladsen. De tre finalister blev udnævnt 2. september, efter der i første omgang havde været ti nominerede.

De syv øvrige var Eden Hazard, Frenkie de Jong, Harry Kane, Matthijs de Ligt, Sadie Mané, Kylian Mbappé og Mohamed Salah.

Messi var som i så mange andre sæsoner toneangivende hos FC Barcelona, der vandt det spanske mesterskab i sikker stil.

- Jeg plejer altid at sige, at individuelle priser er sekundære, da holdet er vigtigst, men samtidig er det en stor dag for mig. Det er specielt at være her med min kone og to af mine tre børn, siger Lionel Messi.

Årets træner blev Liverpools manager, Jürgen Klopp, der førte den engelske klub frem til Champions League-titlen og var tæt på at vinde Premier League.

Liverpool fik i det hele taget sat sit aftryk på afstemningen. Således blev klubbens keeper Alisson Becker kåret som verdens bedste målmand.

Hos kvinderne blev Megan Rapinoe kåret som verdens bedste. Rapinoe, der til daglig spiller for Reign FC i USA, var en hovedfigur, da USA i sommer vandt VM i Frankrig.

De andre nominerede var USA's Alex Morgan og englænderen Lucy Bronze.

Det er landsholdsanførere (25 procent), landstrænere (25 procent), fodboldfans online (25 procent) og en udvalgt gruppe af medier (25 procent), der har stemmeret ved "The Best Fifa Football Awards".

Prisen har tidligere været slået sammen med Ballon d'Or, men blev genetableret for sig selv i 2017.

