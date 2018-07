Fifa ønsker færre smukke kvinder på tv-billederne

FODBOLD: Til de to resterende fodboldkampe ved VM i Rusland skal alverdens tv-seere koncentrere sig mere om bolden og indstille sig på at se færre smukke kvinder på tv.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vil nemlig have, at der vises færre flotte kvinder på tv-billeder i forbindelse med kampene.

Det skriver en række nyhedsbureauer.

Fifas chef for mangfoldighed, Federico Addiechi, udtaler, at forbundet vil tage en snak med de nationale tv-stationer samt Fifas egen tv-produktion om emnet.

Onsdag tog Fifas antidiskriminationsprogram emnet op. Her blev det slået fast, at der under VM har været langt større problemer med sexistiske hændelser end med racisme.

For eksempel har der været en række hændelser, hvor kvindelige tv-reportere er blevet chikaneret. Også mens kameraet har været tændt, så hele verden har kunnet følge med.

Addiechi tilføjer, at tv-produktionen i Rusland har forbedret sig i forhold til VM-slutrunden i Brasilien for fire år siden. Også dengang havde Fifa fokus på emnet.

Ifølge Addiechi har Fifa løbende under VM diskureret konkrete eksempler med tv-stationerne, når de er opstået.

England og Belgien spiller om VM-bronze på lørdag. Søndag skal Frankrig og Kroatien dyste om VM-guldet.

I semifinalerne vandt Frankrig 1-0 over Belgien tirsdag aften. Onsdag aften sejrede Kroatien med 2-1 over England efter forlænget spilletid.

Netop de to finalister har Danmark mødt i Rusland.

Danskerne spillede 0-0 mod Frankrig i gruppespillet. I ottendedelsfinalen var Danmark tæt på at sende Kroatien ud. Men kroaterne vandt i sidste ende straffesparkskonkurrencen.

/ritzau/