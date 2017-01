Ehlers laver point for femte NHL-kamp i træk

Det er først ved en Fifa-kongres på et senere tidspunkt, at en ændring af VM-formatet kan endeligt vedtages.

- Flere hold kan risikere at give flere ligegyldige kampe, og det er ikke gavnligt for en VM-slutrunde, sagde Hareide mandag.

- Jeg mener, man i stedet bør kigge mere på, hvordan man kan skabe en turneringsstruktur, hvor man belønner sejre i højere grad end at udvide til endnu flere lande.

Landstræner Åge Hareide er også kritisk og peger på, at udvidelsen af sommerens EM-slutrunde fra 16 til 24 hold rent sportsligt ikke var en entydig succes.

- Her er det kun politiske grunde, som spiller en rolle. Og ikke sportslige, sagde Rummenigge inden afstemningen ifølge AFP.

- Jeg har ikke ændret mening om dette emne. Et VM med 48 mandskaber er det forkerte signal at sende.

Tyskeren har længe ment, at fodboldkalenderen er tætpakket og ikke kan klare endnu flere kampe.

Karl-Heinz Rummenigge, som er formand for de 220 klubber fra 53 europæiske lande, der udgør de europæiske klubbers sammenslutning (ECA), er imod en VM-udvidelse.

Det er ikke alle, der er lige begejstrede for udsigten til en VM-udvidelse.

Infantino har haft ønsket om at udvide VM med ønsket om at få flere mindre nationer med til slutrunderne.

Fifa-præsident Gianni Infantino fik dermed sin vilje, da han i lang tid har ønsket at udvide VM til 40 eller 48 nationer fra 2026. Han gik i 2015 til valg på en VM-udvidelse.

