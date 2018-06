Filippinsk militær skød politifolk ved en fejltagelse

Filippinske soldater skød og dræbte ved en fejltagelse seks politifolk og sårede ni andre, der var på patrulje i junglen, oplyser myndighederne tirsdag.

Hæren siger, at den har indledt en efterforskning af skyderiet, som skete mandag - kort efter regeringen havde indstillet fredsforhandlinger med oprørsbevægelsen New People's Army, NPA.

Fredsforhandlingerne havde til mål at bringe en af Asiens længst varende væbnede oprør til en afslutning.

- Skyderiet, der varede 30 minutter, skete i et tæt jungleområde og man kunne ikke se mændenes stillinger, siger en talsmand for hæren, kaptajn Francis Agno.

- Efter skudkampen fandt soldaterne ud af, at det var politifolk, som de havde været i kamp med. Der er nu iværksat en undersøgelse for at få belyst alle aspekter ved hændelsen, siger han og tilføjer, at politiet har iværksat en lignende undersøgelse.

Politiet siger, at deres angrebne kolleger havde være på patrulje nær byen Santa Rita, der ligger omkring 550 kilometer sydøst for Manila.

Politiet siger, at seks af deres folk blev dræbt, og at ni blev såret. Militæret har ikke oplyst tabstal.

Skudvekslingen fandt sted på den fattige østlige ø Samar, der er et et af de sidste tilflugtssteder for det maoistiske NPA. Bevægelsen indledte en oprørskamp for 49 år siden. Det har kostet mindst 30.000 mennesker livet ifølge regeringens oplysninger.

Sidste år blev to militære angreb ved en fejl rettet mod mindst 12 soldater, som kæmpede for at vinde kontrol over den sydlige by Marawi, som var blevet indtaget af en militant islamistisk gruppe.

