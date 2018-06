Film om Syrien: Det er som at være der selv. Midt i en krigszone. Tragisk og angstprovokerende

FILM: "I Syrien"

Det er som at være der selv. Midt i en krigszone. Tragisk og angstprovokerende.

For den belgiske instruktør og manuskriptforfatter, Philippe Van Leeuw, har skabt en vedkommende og stærk film, der giver et indblik i en grusom hverdag, som alle - tør jeg godt mene - vil være foruden.

Hvad der sker i det døgn, vi følger en syrisk familie i Damaskus, virker ganske troværdigt. Der er en ægte tone over hændelserne i disse 24 frygtelige timer.

Scenen bliver sat i et trøstesløst, udbombet boligkvarter, hvor lyden af ildevarslende, roterende helikoptervinger, skudsalver og voldsomme eksplosioner danner lydtapet for dagligdagen.

Vi bliver lukket ind bag de tiltrukne gardiner hos en familie, der har forskanset sig i den sidste beboede lejlighed i en ellers forladt ejendom i den syriske hovedstad.

Den barrikaderede entredør er blevet en naturlig del af hverdagen i den sønderbombede bydel, hvor snigskytter står på spring.

Familiefaderen er udelukket fra at komme hjem på grund af vejspærringer i området, og gruppens matriark, den midaldrende husmor Oum Yazan (Hiam Abbass), holder som en trænet hærchef styr på alle, store som små og gamle som unge.

Krigstilstanden gør nemlig, at lejligheden - ud over bedstefaderen - også huser et ungt nabopar samt en anden ven af huset. Alle er spærret inde, da krigshandlingerne hærger i området, og ved sin mands fravær er det husets frue, der alene tager styringen.

Da en af lejlighedens beboere bliver skudt uden for huset af en snigskytte og nu - formentlig - ligger død i gården, vælger Oum Yazan at hemmeligholde katastrofen for resten af gruppen, inklusiv hans kone.

Husmoren tror nemlig, at den unge hustru uden tøven vil styrte ud efter sin elskede og selv blive offer for snigskytterne.

Den palæstinensiske skuespiller Hiam Abbass er fremragende i rollen som husets matriark.

Derfor er det bedst at vente med hjælp, til mørket falder på, mener Oum Yazan og fortsætter de daglige rutiner, som om intet var hændt.

Undervejs i filmen sker der andre uhyggelige hændelser med overgreb fra magthavere, og Oum Yazan bliver stillet over for svære og dilemmafyldte beslutninger i løbet af det tunge døgn.

Publikum bliver præsenteret for moralske begreber, der bliver sat på prøve i denne film. For eksempel: skal man ofre hele sin familie for at redde sin nabo? Skal man hjælpe en formodet død mand og risikere sit eget liv? Eller hvem skal sætte livet på spil for at hente vand til resten af gruppen?

Skurkene er lette at finde, men her er ingen rigtige helte. Derimod præsenterer fortællingen os for mennesker, der forsøger at reagere og overleve på bedste vis i en desperat situation.

“ Filmen er en voldsom og intens oplevelse med et ualmindeligt rædselsvækkende scenarie. Ikke fordi, at billederne er særligt bloddryppende eller voldelige. Her er det lydsporet, der er rædselsvækkende - og så naturligvis de involveredes følelsesladede reaktioner.

Dramaet fra den over seks år lange borgerkrig i Syrien er særdeles gribende, og skuespillet er helt i særklasse.

Det er i høj grad værd at fremhæve den palæstinensiske skuespiller Hiam Abbass og libanesiske Diamand Bou Abboud, der begge leverer aldeles fremragende præstationer i rollerne som de to kvindelige hovedkarakterer Oum Yazan og Halima.

De unge naboer er det romantiske omdrejningspunkt i begyndelsen af filmen, men man aner, at det romantiske vil blive overmandet af en katastrofe.

Overordnet set har filmen noget dokumentarisk over sig med meget intense og tætte optagelser i en gennemgående mørk tone.

Det er som om, at publikum deltager i denne bevægende skildring.

Vi er med her, hvor angsten for døden er en del af den sønderknuste hverdag, men hvor håbet om fred trods alt stadig eksisterer som et livsbekræftende element.

"I Syrien"