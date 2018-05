Filminstruktøren Ole Roos er død

Ole Roos, der instruerede en lang række spille- og dokumentarfim, er død efter kort tids sygdom.

Det oplyser familien til Ritzau. Han blev 80 år.

Roos var uddannet fotograf, men debuterede allerede i 1962 som instruktør. Og talentet betød, at han allerede i 1965 modtog en Bodil for sit portræt af den franske filmkunstner Michael Simon.

Siden stod han blandt andet bag filmatiseringer af en række skønlitterære bøger, herunder Tom Kristensens "Hærværk" og Henrik Stangerups "Manden der ville være skyldig".

Stangerup var også omdrejningspunkt for portrætfilmen "At skrive eller dø" fra 2006, ligesom filminstruktøren Theodor Christensen blev taget under behandling i det, der blev Ole Roos' sidste værk.

/ritzau/