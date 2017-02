NORDJYLLAND: Når "Badehotellet" takker af om få uger på TV 2, er stationen klar med endnu en serie. Det bliver en af dansk films største succeser fra 2016, der bliver klippet om fra spillefilm til tv-serie: "Der kommer en dag"

Filmen blev set af næsten en kvart million danskere efter premieren 21. april sidste år. Det var en film, der begejstrede et (næsten) enigt anmelderkorps. Ovenstående signatur gav for eksempel filmen seks stjerner.

For små to uger siden blev årets Robert-priser uddelt, og her var der heller ingen slinger i valsen: "Der kommer en dag" løb med seks priser: Bedste film, bedste manuskript, bedste mandlige og kvindelige biroller, bedste scenografi og bedste kostumier.

Når filmen får premiere på TV 2 5. marts som tv-serie, er den klippet op i tre episoder.

"Der kommer en dag" foregår i 1967 og handler om de uadskillelige brødre, Elmer på 10 og Erik på 13 år. Drengene er blevet anbragt på børnehjemmet Gudbjerg, efter at deres enlige mor har fået en alvorlig sygdom.

På Gudbjerg anvendes dels traditionelle metoder for at få de mere eller mindre utilpassede unge til at makke ret, men også vold og ydmygelse er hverdagskost. Forstanderen, der spilles af Lars Mikkelsen, går forrest i den overdisciplinerede behandling af eleverne, og han udøver sin magt uden nåde. Vel at mærke mange år efter at revselsesretten er afskaffet. Filmen baserer sig på virkelige hændelser på det virkelige børnehjem Godhavn. Behandlingen af drengene var så brutal, at nogle af de tidligere elever har lagt sag an imod staten.

TV 2 plejer at sende sin tv-dramatik mandag aften. "Der kommer en dag" bliver sendt midt i DR’s normalt ukrænkelige gyldne time søndag aften klokken 20.

TV 2 fortæller desuden, at 2017 vil blive det hidtil største fiktions-år for kanalen. Serierne "Grethe", "Badehotellet" og "SJIT Happens" har allerede haft premiere på stationens mange kanaler. I næste måned er der premiere på dramaserien "Mercur" på TV 2 Charlie, og til efteråret skal vi have de sidste seks afsnit af "Norskov".