Fin premiere for nyt Aalborg-hold

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold tog fredag aften hul på en ny sæson af Håndboldligaen. Modstanderen var SønderjyskE, der bed godt fra sig i 30 minutter, men i sidste ende måtte rejse hjem med et nederlag på 24-29.

Aalborg Håndbold har denne sommer skiftet voldsomt ud i spillertruppen. Væk er profiler som Martin Larsen, Patrick Wiesmach og Simon Hald, og ind er kommet en håndfuld nye spillere, hvoriblandt Henrik Møllgaard er det helt store navn.

Det var dog en anden ny spiller, islandske Omar Ingi Magnusson, der stjal billedet i en hakkende første halvleg, der bar præg af, at det er tidligt på sæsonen. Fem scoringer bidrog den tidligere Århus-spiller med i de første 30 minutter.

Hjemmeholdet var foran 3-1, men hang ellers efter i en indledning, hvor målene raslede ind i begge ender af banen.

Efter et kvarters tid fik begge forsvar bedre fat, men det forblev lige, og ved pausen var stillingen 15-14 til Aalborg Håndbold.

Omar Ingi Magnusson forsvandt ud af billedet efter pausen, men så tog holdkammeraterne over.

Især forsvarsmæssigt kom aalborgenserne fremragende ud til anden halvleg, og det kastede hurtigt en håndfuld kontrascoringer af sig, som Mark Strandgaard kynisk omsatte. Fem scoringer blev totalen for fløjen.

Hjemmeholdet var foran med 21-17 med 20 minutter tilbage, og så var det tydeligt at se, at gæsterne havde mistet troen på, at de kunne score tilstrækkeligt mod en strålende Mikael Aggefors i Aalborgs mål.

Henrik Møllgaard fik masser af spilletid. Både i forsvaret - en rolle, som han kender så fra landsholdet - men også som playmaker i offensiven. Og her fik han vist, at han sagtens kan begå sig. Seks flotte mål blev det således til.