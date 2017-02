HØRSHOLM: VI skal fortsat ti år tilbage for at finde den seneste titel til et af de nordjyske mandskaber i dansk ishockey.

Det blev en kendsgerning, efter Aalborg Pirates søndag aften tabte finalen i Metal Cuppen med 3-0 til Rungsted Seier Capital.

Og ganske som sidste år, hvor Frederikshavn tabte finalen på hjemmebane til Odense Bulldogs, så var det især en pragtpræstation af en keeper, der holdt nordjyderne fra fadet.

Hvor det sidste år var Tadeas Galansky, der leverede mirakler mellem stængerne for Odense, så var det i år Tuomas Tarkki, der ikke var til at passere i Rungsted-buret.

Og så hjalp det heller ikke ligefrem på begivenhedernes gang, at piraterne fik en katastrofestart på opgøret.

Inden, der var spillet tre minutter, så var hjemmeholdet allerede foran 2-0 efter to hurtige scoringer i powerplay. Først fik piraterne en holdstraf for for mange spillere på isen, og det udnyttede Alexander Jensen til at score, efter Ronan Quemener havde givet en retur på et skud fra blueline. Og bare 33 sekunder lå pucken igen i nettet bag franskmanden, da Mike Daugulis fik prikket pucken ind ved den fjerne stolpe, efter Andrew Blazek havde fået to minutter for crosschecking.

Det var en finale med masser af intensitet, hårde hits og mange spilstop, og det bekom tilsyneladende Rungsted bedst, for Pirates havde store problemer med at skabe chancer.

I starten af anden periode fik piraterne ellers fem minutter i powerplay, da Morten Green røg ud for en checking to the head. Bryce Reddick fik en kanonchance med et skud på nærmest frit mål fra venstre side af zonen, men på mirakuløs vis fik Tarkki sig lynhurtigt sideforflyttet i buret og nåede pucken med det yderste af benskinnen.

Også Peter Quenneville måtte se et godt slagskud pillet af den finske keeper, men generelt var det beskæmmende så få chancer, piraterne kunne skab trods adskillige muligheder i powerplay.

Aalborg Pirates kom ud til tredje periode med god energi, og det burde være blevet til et mål efter godt tre minutters spil. Pucken blev erobret i midten af zonen, og Christopher Frederiksen og Peter Quenneville fik en stor chance i to imod en, men den finske keeper reddede i tre omgange med lynsnare reaktioner.

I alt blev det til syv uudnyttede powerplays i kampen, og så vinder man ikke en finale. Spørgsmålet er, om denne kamp får piraterne til at overveje en ekstra gang, hvem de gerne vil møde i kvartfinalen.

Sidste kamp i grundspillet er tirsdag aften hjemme imod Frederikshavn, fredag begynder slutspillet med en hjemmekamp.