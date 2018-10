Finansfolk og banker har plyndret Europa for milliarder

EUROPA: Den store skandale om udbytteskat, der har kostet Danmark mindst 12,7 milliarder kroner, er led i et gigantisk milliardkup mod stort set hele Europa.

Det skriver DR og Politiken.

Kuppet er efter alt at dømme stadig i gang i flere lande. Ni lande - herunder Danmark - er blevet ramt, og i alt har spekulanter svindlet med udbytteskat for anslået 410 milliarder kroner.

Svindlen er udført af et netværk af internationale finansfolk og involverer en række af verdens allerstørste banker.

Det afslører flere nøglemedlemmer af netværket samt omkring 180.000 siders hemmeligt efterforskningsmateriale fra tysk politi.

DR og Politiken har i over et halvt år undersøgt oplysningerne i samarbejde med Le Monde, Reuters, Die Zeit, ARD og 12 andre europæiske medier. Arbejdet er koordineret af den tyske researchorganisation Correctiv.

Skattefidusen handler i de mindre grove tilfælde om at unddrage en skat, man stod til at skulle have betalt. Og i de groveste tilfælde om at få den samme skat betalt "tilbage" op til ti gange.

- Det er ét stort svindelnummer. Vi er blevet fuppet, siger professor i finansiering ved Aarhus Universitet Peter Løchte Jørgensen, som har gennemset dele af efterforskningsmaterialet, til DR.

Materialet afslører i øvrigt, hvordan Sanjay Shah - den formodede hovedperson bag milliardsvindlen mod den danske statskasse - er en nøgleperson i det internationale netværk af finansfolk og storbanker.

Dokumenterne afslører også, hvordan skattefidusen, særligt som den er udført i Tyskland, har været direkte godkendt af nogle bankers topledelse.

- Der er tale om meget, meget kompleks, avanceret kriminalitet på allerhøjeste niveau. Med en betydelig international dimension, siger bagmandspolitiets chef, statsadvokat Morten Niels Jacobsen, til DR.

De ramte lande er Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Østrig, Schweiz og Italien.

/ritzau/