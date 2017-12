Finansiel Stabilitet anker dom i Roskilde Bank-sagen

KØBENHAVN: Finansiel Stabilitet har anket dele af Østre Landsrets dom i forbindelse med Roskilde Bank til Højesteret.

Landsretten konkluderede i sin dom af 7. november i år, at der har foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af banken, men at der ikke er grundlag for et generelt erstatningsansvar for driften af banken.

Ankesagen vil omfatte konkrete aktiekreditter og udlån, herunder den aktiekredit hvor Østre Landsret finder, at bestyrelse og direktion har handlet ansvarspådragende, men hvor der ikke er sket den fornødne dokumentation for det lidte tab.

Finansiel Stabilitet vil under ankesagen gøre gældende, at der gælder et skærpet ansvar for ledelsen i en finansiel virksomhed, ligesom der vil ske dokumentation af tab på den måde, som Østre Landsret har efterlyst.

Ankesagen vil ikke omfatte underdirektør Allan H. Christensen, ligesom den ikke vil omfatte den eksterne revision.

Finansiel Stabilitet vil under sagen være repræsenteret af advokatfirmaet Gorrissen Federspiel ved advokat Lotte Eskesen og advokat Jakob Skude Rasmussen.

Dermed skifter Finansiel Stabilitet advokat i erstatningssagen.

Det meddeler Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse.

Lotte Eskesen repræsenterer også Finansiel Stabilitet i erstatningssagen mod ledelsen i den krakkede Løkken Sparekasse.