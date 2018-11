Her kan der nu bygges friplejehjem: Finansieringern er faldet på plads

NØRAGER: Efter længere tids arbejde er det nu lykkedes Danske Diakonhjem med base i Vejle at få finansieringen af det planlagte friplejehjem i Jernbanegade i Nørager på plads.

Det bliver AP Pension, der med en ny partnerskabsaftale med Danske Diakonhjem kommer til at stå som bygherre.

Årsagen til at finansieringen er trukket i langdrag er at der er kommet nye skrappere regler for at opnå statsgaranti for lån til opførelse af et friplejehjem

Ifølge Peter Olsson, direktør for AP Ejendomme, forventes det at første spadestik til det planlagte friplejehjem placeret på den tidligere rådhusgrund i Jernbanegade i Nørager kan ske til april næste år.

40 lejligheder på hver 46 kvm.

Friplejehjemmet i Nørager får plads til 40 lejligheder på hver 46 kvm. med opholdsstue, soveværelse, badeværelse og entre/køkken.

Hertil kommer at der på hver etage etableres et fælles køkken og en fællesstue samt diverse depoter og toiletter.

I stueetagen vil der der også være en reception og lokaler for medarbejdere, og på første sal også et aktivitetssal. Den forventede indflytning er efter den nuværende tidsplan primo 2021.

Totalentreprenør er på plads

Allerede på nuværende tidspunkt er der valgt totalentreprenør til byggeprojektet, og det er ifølge AP Ejendomme byggefirmaet Knudsgaard A/S i Højslev ved Skive.

Det foreløbige projektmateriale til friplejehjemmet er udarbejdet af arkitektfirmaet ERIK arkitekter.

Friplejehjemmet opføres som en bygning i to etager udformet som en fire-længet bygning med lukkede gårdhaver mellem bygningens forskellige fløje.

Byggeriet af friplejehjemmet er budgetteret til at ville koste 58 mio. kr., og bliver dermed det største samlede byggeri i Nørager nogensinde.