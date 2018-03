Finanstilsynet advarer mod forsikringsselskab

DANMARK: Finanstilsynet har udstedt et såkaldt tegningsstop mod forsikringsselskabet Alpha Insurance. Finanstilsynet har vurderet, at selskabet ikke med sikkerhed vil kunne udbetale erstatninger til kunderne.

Det fremgår af en pressemeddelelse på Finanstilsynets hjemmeside.

- Finanstilsynet vurderer, at forholdene omkring Alpha Insurances økonomiske situation indebærer en betydelig risiko for, at selskabet fremadrettet ikke vil kunne opfylde sine forpligtelser overfor forsikringstagerne, skriver Finanstilsynet.

Alpha Insurance, der i 2016 havde præmieindtægter for 1,3 milliarder kroner, lever ikke længere op til de kapitalkrav, der bliver stillet til forsikringsselskaber.

Under likvidation

Forsikringsselskabet selv er ved at blive likvideret. Selv om det umiddelbart betyder, at selskabet ikke sælger nye forsikringer, er Finanstilsynet alligevel trådt til med et forbud.

- Det skyldes, at selskabet fortsat har sin tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, og at Finanstilsynet finder det afgørende at sikre, at selskabet ikke på et senere tidspunkt har mulighed for at starte nytegning op på ny, skriver Finanstilsynet.

