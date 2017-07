Finanstilsynet kritiserer Jyske Bank skarpt

DANMARK: Finanstilsynet retter efter en it-inspektion hos Jyske Bank skarp kritik af bankens håndtering af it-området.

"Det er Finanstilsynets vurdering, at Jyske Bank ikke har etableret tilstrækkelig styring og rapportering på it-sikkerhedsområdet. Dette har medført risiko for, at direktionen og bestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang er bekendte med det reelle it-risikobillede. Det er også Finanstilsynets vurdering, at Jyske Bank ikke fuldt ud efterlever lovgivningens krav på it-området, herunder i relation til bankens outsourcing af væsentlige aktiviteter", skriver tilsynet i en redegørelse.

"Vi har noteret os Finanstilsynets konklusioner på deres 2016-inspektion, som banken i flere tilfælde allerede har taget hånd om. Det er betryggende, at inspektionen ikke konstaterede alvorlige brister i Jyske Banks faktuelle it-sikkerhed, idet Finanstilsynets kritiske bemærkninger primært påpeger behovet for en øget formalisering og kontrol i forbindelser med bankens identifikation, vurdering og rapportering af it-sikkerhedsmæssige risici", skriver bankdirektør Leif Larsen fra Jyske Bank på bankens hjemmeside.