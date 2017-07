Finanstilsynet roser Spar Nords udlån

AALBORG: Finanstilsynet har været på inspektion i Spar Nord.

Efter inspektionen konkluderer tilsynet ifølge Spar Nord, at boniteten af Spar Nords udlån er "bedre end i gennemsnittet af gruppe 2 -institutter (Spar Nords størrelsesgruppe, red.) og er tættere på boniteten i gruppe 1-institutterne (de allerstørste banker, red.)", og at nedskrivningerne på udlån er tilstrækkelige.

- Vi er rigtig godt tilfredse med, at Finanstilsynet har vurderet boniteten af vores udlån som værende bedre end i sammenlignelige pengeinstitutter. Og så er det selvfølgelig også meget positivt, at Finanstilsynet nu for fjerde eftersyn i træk konkluderer, at vores nedskrivninger er tilstrækkelige på privat, erhverv og landbrug, siger administrerende direktør Lasse Nyby fra Spar Nord i en pressemeddelelse.

Giver også påbud

Det er dog ikke kun ug-karakterer, som tilsynet uddeler.

Tilsynet uddeler i sin redegørelse en række påbud til Spar Nord på områderne kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko.

Blandt andet skal Spar Nord "tilrette sin kreditpolitik, så den indeholder mere præcise og målbare retningslinjer".

Udbytte er "usædvanligt"

Tilsynet rejser også en pegefinger i forbindelse med Spar Nords udbyttepolitik, som betyder, at banken vil udlodde to tredjedele af overskuddet efter skat til aktionærerne.

Den udbytteprocent "ligger over andre størrelsesmæssigt relevante institutter", og "Finanstilsynet finder det usædvanligt at have en politik om at udlodde en minimumsandel", konstaterer tilsynet.

Finanstilsynet konstaterer også, at Spar Nords målsætning om at have en kapitalprocent på minimum 15,5 "er lav i forhold til andre størrelsesmæssigt relevante institutter".

- Med et udlån, der kun vokser beskedent, har vi vanskeligt ved at se, at vi skulle være for offensive med vores udlodningspolitik. Men vi noterer os naturligvis Finanstilsynets bemærkninger, siger Lasse Nyby.