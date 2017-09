Find den rette smartphone til dit barn

TEKNOLOGI: Det kan være svært at finde hoved og hale i udvalget af smartphones på markedet. Her giver to mobileksperter en hjælpende hånd til at få overblik, inden man køber en ny smartphone sit barn.

Prisen er jo en vigtig faktor for de fleste. Og pris og indhold hænger altså sammen, siger Morten Sahl Madsen, der er test- og forbrugerredaktør hos Computerworld.

- Generelt set kan man sige, at jo færre penge du giver, jo mere går du på kompromis med skærmkvalitet, byggekvalitet, kamera og ydeevne. Der er selvfølgelig forskel på en telefon til 1500 og en til 5000 kroner, siger Morten Sahl Madsen.

Hvis du er afklaret med at skulle ofre en del penge på telefonen og kigger bredt, så har Morten Sahl Madsen nogle klare anbefalinger.

- Der er ved at være mange gode smartphones derude. Ud over Apple har du selvfølgelig Samsung. Derudover har du Huawei, som også producerer ret gode telefoner til fornuftige penge, og så har du de her OnePlus, et kinesisk brand, som for pengene egentlig leverer nogle ret gode produkter, siger han.

Skal man ned i pris, så har Morten Sahl Madsen et godt bud.

- Hvis man vil have en virkelig billig smartphone, så skal man gå efter en Moto G5. Det er en skrabet telefon, som kan ringe, skrive, gå på Facebook, gå på MobilePay og tage billeder, men det er ikke en spilletelefon, siger han.

Kigger man på den gyldne middelvej, og er man samtidig interesseret i et Apple-produkt, så anbefaler Niels de Boissezon, der er chefredaktør og mobilekspert hos Mobilsiden.dk, en helt speciel model.

- De fleste børn vil selvfølgelig være interesserede i at få dét, de andre har. Og iPhone er bare det mest udbredte i Danmark. Der findes den lidt mindre iPhone SE, som stadig er rimelig hurtig. Derudover er den kompakt og god til børnehænder, siger Niels de Boissezon.

Den model anbefaler Morten Sahl Madsen også, da den stadig har en ydeevne, der kan trække spil, apps og har et ok kamera.

- Som udgangspunkt kan du sige, at alle nyere modeller af iPhone - iPhone SE og iPhone 6 og derover - kan klare næsten alle typer spil, som de små poder skal spille, siger Morten Sahl Madsen.

FAKTA Mobiler i tre prisklasser 1) Den dyre løsning

- Iphone 7, cirka 4700 kroner.

- Samsung S8, cirka 4600 kroner.

2) Mellemklassen

- OnePlus 5 til, cirka 3800 kroner.

- Huawei P10, cirka 3800 kroner.

- iPhone SE, cirka 2400 kroner.

3) Den billige model

- Moto G5, cirka 1600 kroner

Kilder: Morten Sahl Madsen, pricerunner.dk.

Kigger man mod Android-telefoner, skal man også holde øje med ydeevnen.

- De fleste Android-telefoner kører med en processor, der hedder Snapdragon, og hvis du vil være sikker på, at de kan køre alle spil, så vælg en telefon med en version 820, 821 eller nyere, siger Morten Sahl Madsen.

Han anbefaler, at man altid læser anmeldelser af en smartphone, men er interesseret i, da det kan være vanskeligt, at finde rundt i hvor meget ydeevne de enkelte mærker og modeller har.

Da en smartphone er en ret dyr investering for de fleste, så fristes man måske til at købe den brugt. Men det anbefaler begge eksperter, at man skal være forsigtig med.

- Prisen er den eneste rigtige grund til at købe brugt. Man ved aldrig helt, hvordan den er blevet brugt, og man ved ikke, hvor lang levetid den har. Jeg ville nok hellere købe noget nyt og holde øje med tilbudsaviserne i stedet, siger Niels de Boissezon.

- Et generelt godt råd er at holde det inden for familien. Lad din egen telefon gå videre til dit barn. Køber du brugt, er der risiko for, at telefonen har taget skade, og særligt batteriet vil være slidt, siger Morten Sahl Madsen fra Computerworld.

Der er bestemt mulighed for at gøre et godt køb, som tilfredsstiller børnenes behov, og samtidig undgå at få for mange lommesmerter.

- Man får typisk mest ved at købe sidste års "high-end"-model. Eksempelvis blev Samsung Galaxy S7 præsenteret til 5500 kroner i foråret 2016, og den kan man få til cirka 3200 kroner nu. Så der er et par tusinde kroner at spare på et år, siger Niels de Boissezon og fortsætter.

- Iphone SE debuterede til omkring 4000 kroner og kan nu købes til omkring 2400 kroner, siger han.

/ritzau/FOKUS