Huskeregler til at skrive bag øret

- Ligesom med mærketøj, så betaler du også for, at vinen kommer fra et berømt område. For eksempel koster vinene fra Bourgogne mere, fordi vinmarkerne i det område er dyrere end andre steder.

- Hold øje med om vinen har stået på en hylde, der er udsat for et direkte spotlys. Lyset kan varme vinen op og ændre smagen.

- Vælg din vin ud fra det, du skal bruge den til. Hvis du har brugt 100 kroner på en enkelt bøf, så brug også lidt ekstra penge på vinen.

- Pris og kvalitet hænger sammen. Ikke direkte sammen, men du kan ikke forvente det samme af en vin til 35 kroner, som du kan af en vin til 350 kroner.