Find dit bras i indkøbene og spar penge

KØBENHAVN: Det er nemt at glide af, når økonomiske besserwissere forsøger at vise vejen til et lavere forbrug og mere overskud på kontoen.

- Jeg bruger ikke penge på dyr to go-kaffe, den slags penge har jeg slet ikke, kan man sige til sig selv, når et regneeksempel viser, at en kop kaffe til 44 kroner på alle årets arbejdsdage løber op i over 11.000 kroner om året.

- Alligevel vil jeg sige, at hvis man aldrig har kigget sit forbrug for nogle måneder igennem i netbank, så vil der næsten stensikkert være noget, man kan spare på, fortæller Trine Baadsgaard, forfatter til bogen "Et år uden overforbrug".

Gå kritisk til hylderne

Øvelsen med at gennemgå sit forbrug i netbank kan afsløre steder, hvor det er muligt at spare. Men det er vigtigt, at man ikke ser på det som en sur pligt, der skal fjerne alt det sjove i livet.

- Hele tanken er, at man skal holde op med at bruge penge på ting, som man ikke gider sende penge efter, så man i stedet kan bruge pengene på noget, man virkelig ønsker sig eller drømmer om, forklarer Trine Baadsgaard.

En spareøvelse, der kom bag på hende, er at forholde sig mere kritisk til hylderne i supermarkedet.

- De fleste supermarkedskæder har deres eget private label, som ofte kun koster en fjerdedel af mærkevarerne, uden at det er et ringere produkt. Jeg fandt chokoladekiks i Netto til under det halve for en meget større rulle, og de smagte fint, fortæller Baadsgaard.

Søg mod gulvet

Igen handler det ikke om at droppe din gode tandpasta, hvis det er vigtigt for dig at købe et bestemt mærke på grund af smag eller lignende. Men det er vigtigt, at du tager stilling til, om det betyder noget for dig. Hvis varianten af mælk, toiletpapir, tandpasta og andre hverdagsvarer ikke er vigtig, men bliver valgt ud fra vane, så kan der være penge at spare.

Ofte er varerne langs gulvet de billigste, mens de dyrere mærkevarer, som butikken tjener flest penge på, befinder sig i øjenhøjde, så det er dem, kunderne ser først.

På samme måde står der også gerne flotte vaser, særlige servietter eller andre helt unødvendige ting og frister på gode placeringer, mens du skal lede lidt mere efter de billige dåsetomater - for dem skal kunden nok finde alligevel.

- Bare det at minde sig selv om, at butikken er indrettet til at få dig til at putte mere ligegyldigt bras i kurven, giver dig en bedre mulighed for at kæmpe imod fristelserne, siger Trine Baadsgaard.