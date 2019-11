Finland havner i Danmarks EM-gruppe

BUKAREST:Den ukendte brik i Danmarks gruppe ved næste års europamesterskab i fodbold er faldet på plads.

Ved lodtrækningen lørdag aften i Bukarest blev Finland trukket ud som det sidste hold i Danmarks gruppe.

Det er første gang, at finnerne skal deltage ved et EM, og danskerne kommer blandt andet til at møde de tidligere superligaprofiler Lukas Hradecky og Teemu Pukki.

Det seneste møde mellem Danmark og Finland var i 2011, da Danmark vandt en testkamp med 2-1 i Esbjerg på mål af Daniel Agger og Nicklas Bendtner. Man skal helt tilbage til 1987, før holdene har mødtes i en kamp om point.

Da EM spilles i 12 byer i 12 forskellige lande, var dele af grupperne på forhånd givet.

Derfor vidste Åge Hareide eksempelvis også, at Danmark ville havne i gruppe med Belgien og Rusland, og kun Wales og Finland var muligheder som gruppens fjerde hold.

Allerede i sidste uge var en lodtrækning på dansk side, da det blev afgjort, at alle Danmarks gruppekampe spilles i Parken. Havde Danmark tabt lodtrækningen, skulle Danmark have mødt Rusland i Sankt Petersborg.

Ud over at finde den sidste gruppemodstander til Danmark afgjorde lørdagens lodtrækning også rækkefølgen på Danmarks kampe.

Derfor står det nu klart, at Danmark åbner EM mod Finland 13. juni. Fem dage senere gælder det opgøret mod Belgien, og til sidst runder Danmark gruppespillet af i en potentielt afgørende gruppekamp mod Rusland 22. juni.

Gruppe F må siges at være europamesterskabets klare dynamitgruppe, da den består af Tyskland, de franske verdensmestre, de portugisiske europamestre samt en vinder af Nations League-playoffkampene i marts.

Gruppen åbner med et stormøde mellem Frankrig og Tyskland i første spillerunde.

Hele turneringens åbningskamp bliver mellem Italien og Tyrkiet i Rom. Den kamp spilles 12. juni.

