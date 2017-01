HJØRRING: Bagmandspolitiet har udsigt til en lille sejr i den sidste straffesag i kølvandet på ebh banks sammenbrud.

Her er Finn Strier Poulsen tiltalt for at have overtrådt den finansielle lovgivning i forbindelse med sin hustrus investering i et sydspansk luksussommerhus, Casa Alma.

Efter at anklager og forsvarer torsdag middag havde afsluttet deres procedurer, spurgte dommer Karsten Tougaard Kristensen, om Finn Strier Poulsen ville acceptere en bøde, der ville blive "væsentligt" lavere end de 30.000 kroner, som Anklagemyndigheden kræver.

Det afviste Finn Strier Poulsens forsvarer, advokat Arvid Andersen, på vegne af sin klient.

Derfor bliver der nu afsagt dom i sagen om 14 dage.

Når dommeren forsøgte at sætte punktum i sagen på den måde, skyldes det, at straffesagen alene er rejst, fordi Finn Strier har nægtet at betale et bødeforlæg, som Bagmandspolitiet har sendt til ham.

I den situation kan en straffesag afsluttes med, at den tiltalte accepterer en bøde, som retten udmåler, og så slipper dommeren for at skulle skrive og afsige en dom.

Til gengæld kan afgørelsen om bøden i modsætning til en dom ikke ankes.

Ved at kræve en dom i sagen holder Finn Strier således muligheden for at anke bøden til Vestre Landsret åben.

Fosvarer: Hvad med Korsbæk

Forud for dommerens tilkendegivelse havde sagens anklager i sin procedure kaldt sagen "simpel".

- Finn Strier Poulsen bevilgede efter en hasteprocedure et lån, som betød, at han blev frigjort for en kautionsforpligtelse over for Jyske Bank. Han burde have bedt om bestyrelsens forudgående godkendelse af lånebevillingen, men det undlod han, og derfor har han overtrådt lovgivningen, sammenfattede anklageren sit synspunkt.

Arvid Andersen undrede sig i sin procedure over, at der ikke var blevet rejst tiltale for overtrædelse af selskabsloven mod ebh banks bestyrelsesformand Egon Korsbæk og det menige bestyrelsesmedlem Jens Belling, som også blev frigjort fra en kautionsforpligtelse i forbindelse med bevillingen af det famøse lån.

- De fortalte intet om deres personlige interesse i bevillingen til den øvrige bestyrelse, selv om de var inhabile i selskabslovens forstand, sagde han.

I øvrigt mente Arvid Andersen ikke, at Anklagemyndigheden havde løftet sin bevisbyrde i sagen.

- Finn Striers interesse i sagen stred ikke mod ebh banks, da der var tale om en sund bankforretning på markedsvilkår, hvor Klaus Schulze (låntager, red.) ikke fik favørbehandling. Ophævelsen af Finns kaution over for Jyske Bank betød ikke noget for ebh banks risiko over for Schulze, og aftalen om lånet var ikke betinget af, at Finn Striers kaution blev ophævet, sagde Arvid Andersen.

Sager er endt med frifindelse

Casa Alma er den fjerde straffesag ved Retten i Hjørring med udspring i ebh bank.

I alle de forudgående tre sager er de tiltalte endt med at blive frikendt.

I to sager blev de tiltalte dømt i byretten, men frikendt i landsretten.

I sagen om det såkaldte direktørnetværk blev de tiltalte frikendt ved byretten, en dom, der endte med at være endelig, da Bagmandspolitiet sendte sin anke for sent.