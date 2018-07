Fint badevand Ingen problemer med badning ved Geraa

GERAA: Der er fortsat fint badevand ved Geraa Strand. Det viser de analyser, der er udtaget af badevandet.

- Der er tidligere advaret mod badning, men nu kan man sagtens springe i bølgerne, lyder det fra fungerende formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Hildo Rasmussen (S).

For colibakterier er tallet 15 pr. 100 milliliter, hvor 250 stadig er fint badevand. For enterokokker er der 30 pr. 100 milliliter. Og når tallet er under 100 er det godt badevand.

- Så vi kan konstatere, at grænserne overholdes med en god margin, lyder det fra en glad Hildo Rasmussen.