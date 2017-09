Fire af seks firmaer til ekstra tjek hos Skat

AALBORG: Det kniber stadig for en del udenlandske virksomheder og arbejdere, der udfører opgaver i Danmark, at betale den korrekte skat i Danmark.

Det viser Skats seneste kontrol, der fandt sted onsdag på byggepladser landet over. Hos 44 af de 63 virksomheder, der blev besøgt, har Skat fundet det nødvendigt at undersøge forholdene nærmere.

I Aalborg besøgte Skat seks virksomheder. Heraf skal de fire undersøges nærmere.

Ifølge Olaf Lagoni, funktionsleder i Skat, er der tre forhold, det typisk er galt med.

- Når vi møder udlændinge, der er ansat hos et dansk firma, tjekker vi, at deres løn er indberettet til Skat. Det er ikke altid tilfældet, og tit får vi den forklaring, at folk "lige har første arbejdsdag".

- Det kan også handle om folk, som er ansat i et udenlandsk firma, og hvor det tydeligvis er det danske firma, der instruerer og leder arbejdet. I så fald har det danske firma pligt til at betale både arbejdsudlejeskat og arbejdsmarkedsbidrag.

- Et tredje forhold, det kan være galt med, handler om udenlandske firmaer, der har indrettet sig sådan, at de har "fast driftssted" i Danmark. I så fald skal virksomheden betale både skat og moms, ligesom også de ansatte er skattepligtige, forklarer Olaf Lagoni.

- Kontrollerne foregår stille og roligt. Vi spørger ind til arbejdstider, ansættelsesforhold, timeregnskaber og bogføring. Hvis der ikke er styr på tingene, går vi i dialog med virksomhedsejeren om at få rettet op på manglerne, fortæller Olaf Lagoni, der opfordrer virksomheder til at søge rådgivning på skat.dk/udenlandsk-medarbejder.

Aktionen onsdag var den sjette i år. De besøgte virksomheder var udvalgt i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet.