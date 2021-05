Direktør og tre andre mister job efter mulig corona-snyd på Børsen

KØBENHAVN:Fire medarbejdere må forlade Børsen som følge af en sag om uberettiget økonomisk kompensation eller mulig snyd under coronakrisen.

Avisen har modtaget knap 51.000 kroner i uberettiget støtte. Det fremgår af en advokatundersøgelse fra firmaet Plesner ifølge en pressemeddelelse.

- Det er meget alvorligt og på ingen måde i overensstemmelse med Børsens værdier. Børsen skal ikke modtage en krone mere i kompensation, end vi er berettiget til, siger ansvarshavende chefredaktør Bjarne Corydon.

Undersøgelsen viser, at der i annonceafdelingen er blevet manipuleret med indtægterne for annoncer for at opnå uberettiget coronastøtte.

Det er tale om tre medarbejdere i annonceafdelingen og den kommercielle direktør, som har forladt deres stillinger, efter at sagen kom frem i april.

Undersøgelsen giver ikke anledning til at konkludere, at direktøren har været bevidst om den uberettigede kompensation eller mulige snyd. Men han har ansvaret.

Avisen modtog 11. april en henvendelse fra en whistleblower, der gjorde avisens øverste ledelse opmærksom på, at der kunne være en alvorlig sag.

Bjarne Corydon, der også er administrerende direktør, undskylder sagen.

- Jeg vil gerne slå fast, at vi ikke kan sætte to streger under noget beløb i denne sag, før vi har været i dialog med myndighederne, siger han.

Avisen vil nu gennemgå interne procedure for at sikre, at det ikke kan ske igen. Ingen medarbejdere har haft økonomisk vinding.

Den mulige svindel er foregået fra maj til juli 2020.

Det er sket ved, at en eller flere medarbejdere har flyttet planlagte indtægter for annoncer for knap 160.000 kroner til en anden dato.

Det er sket for at mindske omsætningen i perioden, hvor avisen kunne modtage kompensation, så Børsen kunne modtage mere støtte.

