Fire biler i sammenstød: En på hospitalet

AALBORG: En person måtte på hospitalet til et tjek for nakkesmerter, og der opstod en del buler i bilerne, da der tirsdag morgen skete et harmonikasammenstød på Humlebakken i Aalborg.

- Fire biler var impliceret i harmonikasammenstødet, der skete lige ud for den nordgående tilkørselsrampe på Motorvej E45, fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Et spor på Humlebakken var spærret i godt en halv times tid, mens oprydningen efter uheldet stod på.

Det er formentlig for tæt kørsel i morgentrafikken og uopmærksomhed, der var årsag til sammenstødet, lyder formodningen fra vagtchefen.

Der var ryddet op, og alle vejbaner var farbare igen ved 09-tiden, fortæller han.