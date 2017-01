Fire børn og to voksne fundet døde nær Randers

- Ved ankomst til stedet fandt mand seks personer - to voksne og fire børn - der alle var døde, hedder det i pressemeddelelsen.

Politiet fik ved middagstid en anmeldelse om et mistænkeligt forhold på adressen.

To voksne og fire børn er fundet døde i huset, oplyser politiet

