Fire døde da bus styrtede ned på togspor i Finland

Fire mennesker er døde, efter en bus styrtede ned fra en bro i Finland og landede på et togspor.

To andre er kommet alvorligt til skade i ulykken, og omkring 20 personer er bragt til sygehuset.

Det oplyser politiet i det østlige Finland ifølge tv-stationen Yle.

Ulykken skete syd for byen Kuopio i det centrale Finland.

Foruden bussen er fem personbiler involveret i ulykken, oplyser politiet til Yle.

Øjenvidner har oplyst til tv-stationens redaktør på stedet, at bussen kom kørende på kun to hjul og i meget høj fart.

Bussen bragede ind i de biler, der holdt for rødt lys, inden den fortsatte ud over kanten på en bro og faldt ned på togsporet.

Der var ikke noget tog på sporet, da ulykken skete omkring klokken 15.

Politiet mener, at der var en fejl ved bussens bremser.

- Vi talte kort med buschaufføren, der fortalte os, at han ville bremse, men de virkede ikke, og at han forsøgte at undgå andre køretøjer, siger polititalsmand Miika Mutanen til nyhedsbureauet AP.

Den finske statsminister, Juha Sipila, udtrykker i en meddelelse på Twitter sin medfølelse med ofrene.

Det finske togselskab VR oplyser, at al togtrafik på den pågældende strækning er indstillet. Der er i stedet indsat busser.

/ritzau/