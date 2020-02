Fire er anholdt for at have mishandlet 41-årig i Fårup

RANDERS:Tre mænd og en kvinde sigtes af politiet for at have mishandlet en 41-årig mand i Fårup, der blev holdt frihedsberøvet.

De fire anholdte fremstilles for en dommer i Randers tirsdag, oplyser politiet.

Forbrydelsen skal være sket natten mellem søndag og mandag.

Offeret blev udsat for både farlig vold og frihedsberøvelse, mener Østjyllands Politi. Også forsøg på røveri indgår i sigtelsen.

Lovovertrædelserne stod ifølge politiet på fra cirka klokken 23 søndag aften og frem til næsten klokken 11 mandag formiddag.

De anholdte mænd er i alderen fra 28 til 52 år. Kvinden er 23, oplyser politiet.

/ritzau/