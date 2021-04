Fire gengangere i Socialdemokratiet

MORS:Fire af de nuværende fem socialdemokratiske medlemmer af Morsø Kommunalbestyrelse er klar til at forsøge genvalg til valget i november. Det oplyser et af dem, John Christiansen.

- Der er en af os, som er usikker og nok ikke stiller op. Men ellers er vi i alt 13 nye og nuværende navne på opstillingslisten. Vi gør som vores modstander Venstre og offentliggør dem lidt efter lidt, siger John Christiansen.

Erfaren lærer

Første nye navn på liste A er Karin Villadsen, der er indfødt morsingbo og bor i Nykøbing sammen med sine tre børn i alderen 15-20 år. Hun er 47 år og er folkeskolelærer. Desuden er hun fodboldtræner for ”en flok søde og seje fodboldpiger i Sydmors”, som hun selv siger.

- Jeg vil gerne være med til at præge udviklingen på Mors. Vi har meget at byde på her på øen, både til gavn for os, der bor her, arbejder her eller måske besøger øen som turister. Det skal vi blive endnu bedre til at kommunikere ud til omverdenen samtidig med, at vi skal blive ved med at skabe de allerbedste betingelser for os, der har vores hverdag her, siger Karin Villadsen

Hun har arbejdet som folkeskolelærer på Nors Skole siden 1999.

Sårbare og udfordrede børn

- I mit arbejde er jeg udover at være klasselærer også både tillidsrepræsentant for Thy-Mors Lærerkreds samt AKT-vejleder (Adfærd, Kontakt og Trivsel) for de sårbare og udfordrede børn, som har brug for hjælp og støtte til at trives og lære noget, siger Karin Villadsen.

Det er vigtigt for hende, at alle som kan, tager medansvar for at tage sig godt af de mennesker, som af forskellige årsager ikke kan selv, uanset om det er børn, unge, ældre, psykisk sårbare eller andre. I sit arbejde som kommunalpolitiker vil hun, hvis hun bliver valgt, blandt andet lægge vægt på gode arbejdsbetingelser for de kommunalt ansatte.