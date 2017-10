Fire har fået øjenskader på grund af el-pærer

DANMARK: Sikkerhedsstyrelsen har mandag fået en henvendelse fra en øjenafdeling, som fire gange inden for de seneste måneder har fået patienter ind, som er kommet til skade på grund af pynte- eller dekorationspærer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

Alle fire patienter kom ind med glas i øjne og ansigt. En enkelt af dem havde også sår i munden. Der er blevet fjernet glasskår fra patienternes øjne og under øjenlågene.

Det drejer sig om elpærer, som man typisk bruger uden en lampeskærm, og som ligner gammeldags glødepærer. De har en diameter på 10 til 12 centimeter.

- Pærer af denne type har de senere år været enormt populære og hænger i rigtig mange danske hjem. Derfor er det vigtigt at understrege, at Sikkerhedsstyrelsen ingen grund har til at tro, at pærerne over en bred kam er farlige. I øjeblikket arbejder styrelsen på højtryk for at finde ud af dels, hvor de pågældende dekorationspærer er solgt, og hvem der har produceret dem, fremgår det af pressemeddelelsen.

Mens arbejdet står på, opfordrer styrelsen forbrugere, der måtte have oplevet lignende problemer med pærerne, til at henvende sig.

- Vi er i øjeblikket ved at undersøge, hvor de pågældende dekorationspærer er solgt, og om det er den samme producent, der har lavet dem. Vi kan endnu ikke sige noget om, om det er en fejl på et bestemt produkt, et bestemt batch eller en ulykkelig tilfældighed. Mens vi undersøger den del af sagen, vil vi rigtig gerne høre fra forbrugere, som måtte have oplevet lignende episoder med dekorationspærer, siger teamleder i Sikkerhedsstyrelsen Lone Brose.

Helt konkret vil styrelsen gerne kontaktes, hvis forbrugere har oplevet, at de har købt pynte- eller dekorationspærer, som er eksploderet. Uanset om pæren har været tændt eller slukket på det pågældende tidspunkt.

- Vi har behov for at vide, hvad der er sket, hvornår det er sket og hvor pæren er købt. Hvis man har emballagen eller kvitteringen endnu, må man meget gerne sende et billede af det med også, uddyber teamlederen.

Har man købt en pynte-/dekorationspære på 10 til 12 centimeter i diameter og oplevet, at den er eksploderet, kan man henvende sig på mail til sik@sik.dk. Skriv gerne "Dekorationspære" i emnefeltet.

Det kan også ske via besked på Sikkerhedsstyrelsens Facebook-side.