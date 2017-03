Fire mænd sigtet for voldeligt gaderøveri

Mændene skulle angiveligt også have banket den 18-åriges hoved i jorden, inden de stjal hans ur, kreditkort og mobiltelefon.

Grundlovsforhøret ved Retten i Aalborg blev holdt for lukkede døre, men mændene er sigtet for både røveri og grov vold, oplyser anklager Kim Kristensen.

AALBORG: Fire unge mænd er blevet varetægtsfængslet i 14 dage, efter et et voldeligt røveri på åben gade i Aalborg natten til søndag.

Fire mænd er varetægtsfængslet, sigtet for et groft røveri mod en 18-årig mand

