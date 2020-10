Fire nye lægehelikoptere går i luften i 2023

KØBENHAVN:Danmarks første lægehelikoptere er snart klar til at gå på pension.

De tre første lægebemandede helikoptere gik i luften i 2014 fra baser i Skive, Billund og Ringsted.

Sidste år kom en fjerde helikopter til.

Den opererer midlertidigt fra en base i Aalborg Lufthavn, mens der bygges en base til den ved Saltum i Vendsyssel.

Men alle fire lægebemandede helikoptere skal udskiftes i 2023.

Her udløber regionernes kontrakt med Norsk Luftambulanse A/S, der vandt udbuddet for seks år siden.

Vinderen af det nye udbud skal sørge for fire nye lægebemandede helikoptere.

- Udbuddet er med til at skabe konkurrence på markedet og sikre, at vi får mest muligt ud af sundhedskronerne.

- Med krav om nye helikoptere sikrer vi kvaliteten af driften i fremtiden til gavn for borgerne, siger Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

De fire helikoptere fløj sidste år i alt 4230 missioner. Det svarer til knap tre flyvninger i døgnet per helikopter.

Mere end hver tredje flyvning går til en patient med symptomer på hjertesygdomme.

Andre store patientgrupper er tilskadekomne fra trafikulykker og patienter med symptomer på blodprop eller blødning i hjernen.

Budgettet for helikopterordningen er på cirka 185 millioner kroner.

Det er de fem regioner, der har ansvaret for udbuddet.

Her ser man "luftens ambulancer" som et vigtigt element i indsatsen over for akut syge.

- Akutlægehelikopterne er højt specialiserede og vigtige som supplement til ambulancer og lægebiler, siger Dorthe Crüger.

Hun er koncerndirektør i Region Hovedstaden og formand for styregruppen med ansvar for udbuddet.

- De (helikopterne, red.) er med til at sikre lige adgang til akut behandling - også for borgere, der har langt til traumecentre.

Leverandørerne skal byde ind med både fire helikoptere af samme størrelse som de nuværende samt en alternativ model, hvor to af helikopterne er en smule større.

De større helikoptere har fordele i forhold til flytning af patienter mellem hospitaler og akuthjælp til øerne, fordi de kan medbringe ekstra udstyr og en ledsager til patienten.

Til gengæld er der flere begrænsninger i, hvor de kan lande i tæt bebyggelse.

I juni 2021 besluttes det, hvem der bliver ny leverandør af helikopterne.

