Fire selskaber under Norwegian er begæret konkurs

KØBENHAVN:Coronavirus har betydet meget begrænset flyaktivitet. Det har konsekvenser for Norwegians pilot- og kabineselskaber i Sverige og Danmark, som nu er begæret konkurs.

Det oplyser luftfartsselskabet i en pressemeddelelse.

Tre af selskaberne er danske, mens et er registreret i Sverige. De fire selskaber har i alt ansat 1571 piloter og 3134 kabineansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien og USA.

Der er tale om 614 ansatte i Danmark, oplyser Norwegian.

Når selskaberne er begæret konkurs, stopper udbetalingerne af løn, og selskaberne overdrages til konkursforvaltere, der fordeler de penge, der er tilbage mellem kreditorerne.

Piloter og kabinepersonale med base i Norge, Italien og Frankrig berøres ikke af konkursbegæringerne.

De berørte danske selskaber er Norwegian Pilot Services Denmark, Norwegian Cabin Services Denmark og Norwegian Air Resources Denmark.

- Dette har været en ekstrem tung beslutning, og jeg vil på det stærkeste beklage over for de af vores medarbejdere, der nu bliver berørt, siger Norwegians topchef, Jacob Schram.

Norwegian har gennemført en række tiltag for at reducere sine udgifter.

I sin meddelelse peger Norwegian på, at de ikke mener, at ordningerne med lønkompensation i Danmark og Sverige har været omfattende nok til, at de kunne redde arbejdspladser.

- I Norge findes der effektive hjemsendelsesmuligheder, som indebærer, at staten står for samtlige lønomkostninger under hjemsendelsesperioden, skriver Norwegian.

- Desværre findes der ikke ordninger med tilsvarende dækning i Sverige og Danmark, hvilket betyder, at der fortsat er omkostninger, selv om piloter og kabinepersonale ikke er i arbejde.

I Danmark kan virksomheder få dækket 75 procent af funktionær og 90 procent af en ikke-funktionærs løn - dog med et loft på 30.000 kroner om måneden.

Det har ingen påvirkning på Norwegians samlede forretning, lyder det.

