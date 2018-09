VODSKOV: Nordjyllands Politi anholdt tirsdag fire mænd, som er blevet sigtet for at stå bag et indbrud på Vodskov Skole mandag.

Efter at have efterforsket sagen kunne politiet skride til anholdelser af de fire, hvoraf vagtchef Jess Falberg forventer, at de tre vil blive fremstillet i et grundlovsforhør onsdag, mens den fjerde forventedes at blive løsladt efter endt afhøring.