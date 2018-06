Fire trafikuheld på under én time

NORDJYLLAND: På kun tre kvarter tirsdag eftermiddag fik politiet meldinger om fire trafikuheld i det nordjyske. Ingen personer skulle dog være kommet alvorligt til skade.

Førte uheld skete omkring kl. 16.50 på Aggersundvej lige nord for Aggersundbroen, da to personbiler stødte sammen. To personer blev bragt til tjek på sygehuset i Thisted, men begge skulle være sluppet fra biluheldet uden alvorlige skader, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Få minutter efter, ved 17-tiden, væltede en 25-årig mandlig motorcyklist i T-vejkrydset Kobbersholtvej-Mygdal Kirkevej nordøst for Hjørring. Manden, som er fra lokalområdet, blev bragt til tjek på sygehus, men skulle være sluppet fra uheldet uden skader, ifølge politiet.

Omtrent på samme tidspunkt gik det galt på Mariendals Mølle Motorvejen mod nord ved Aalborg, hvor en personbil kørte op i bagenden på en anden personbil. Ingen af bilisterne - to lokale mænd på 42 og 50 år - skulle være kommet noget til.

En halv time efter, omkring kl. 17.36, skete et lignende trafikuheld på Østre Uttrup Vej ved Ved Tech College Nordjylland. Her stødte en personbil op i bagenden af en anden personbil. En passager i en af bilerne fik skadet sin fod og måtte bringes på skadestuen, oplyser politiet, der ikke har yderligere detaljer om eftermiddagens trafikuheld.