Fire ud af fem nye studerende begynder på drømmestudiet

64.943 unge landet over er blevet tilbudt pladser på de videregående uddannelser, de har søgt.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

- Jeg er superglad for, at vi kan sende breve ud til næsten 65.000 unge om, at de får deres drømme opfyldt, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

- Det er jeg, fordi uddannelse giver nogle muligheder og en frihed til at skabe et godt liv. Så jeg ønsker dem stort tillykke med det, siger han.

Tallet er en anelse lavere end sidste år, da 65.165 ansøgere fik tilbudt uddannelsespladser.

Af de optagne er hele 81 procent kommet ind på deres første prioritet.

Natten til lørdag eller i løbet af lørdag får ansøgerne besked om, hvorvidt de er kommet ind på de søgte uddannelser.

I alt 89.759 ansøgere har lagt billet ind på de videregående uddannelser i år. To ud af tre er optaget, mens den sidste tredjedel får et afslag.

Hører man til de vragede, skal man ikke fortvivle, lyder det fra ministeren:

- Kig nu på den liste, vi sender med i brevet med 345 uddannelser, der stadig har ledige pladser, man kan søge i stedet for. Tænk lidt bredere i forhold til hvor og hvad man specifikt vil læse, siger han.

- Hvis du er helt stålsat på den her uddannelse lige netop det sted, så se på hvad du mangler, prøv at skaffe de kvalifikationer og søg så igen næste år, lyder rådet fra Tommy Ahlers.

Ministeren advarer samtidig de kommende studerende mod at blive alt for fokuserede på at få høje karakterer.

Han ser gerne et opgør med det, han kalder en perfekthedskultur.

- Vi kan se en strømning, hvor mange unge er stressede. En af årsagerne er, at de tror, de ikke må begå fejl og skal have et 12-tal.

- Hvis man starter på en uddannelse med den indstilling, tror jeg ikke på, at man har den nysgerrighed, involvering og fordybelse, som et akademisk studie kræver.

- Man skal turde fejle og lave en opgave, som måske ikke er perfekt, men som udfordrer én selv, siger han.

De fleste uddannelser har studiestart 1. september.

/ritzau/