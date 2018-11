Fire unge sigtet for indbrud

KLITMØLLER: Torsdag aften fik Thisted Politi fat i fire unge mænd og sigtede dem for to indbrud i sommerhuse på Mombak i Klitmøller.

I det ene sommerhus blev det opdaget torsdag formiddag, at der havde været indbrud og udbyttet var tre flasker med whisky, cognac og mandelrom.

I det andet på samme vej fem-seks flasker god vin og lidt kontanter.

Politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi fortæller, at ordensmagten fik et tip om, at gerningsmændene muligvis skulle søges i på et nærliggende opholdssted og her var der fire unge mænd på henholdsvis 15, 16, 16 og 18 år.

- Vi sigtede dem torsdag klokken 18 for de to indbrud.