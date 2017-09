Fire vaner der gør din rejse grønnere

Der bliver rejst mere og længere end nogensinde. Samtidig står det også klart, at det ikke er omkostningsfrit for miljøet.

Men alle kan gøre noget for at gøre rejsen lidt grønnere, lyder rådet fra Kenneth Karl Nielsen, som sammen med sin kone driver rejsebloggen globetrotters.dk samt backpackerplanet.dk.

- Som rejsende ser man nogle produkter af global opvarmning på en anden måde, end vi gør i Danmark, fortæller Kenneth Karl Nielsen.

Det er ikke ensbetydende med, at man ikke skal tage ud at rejse. Det handler om at gøre fodsporet lidt mindre, når man gør det.

- Man kan begynde med at videreføre nogle af de ting, som man måske gør derhjemme, siger han.

1) Spar på vandet

Det gælder for eksempel vandforbruget.

- Man kan bruge mindre vand, tage færre bade og genbruge sine håndklæder, råder Kenneth Karl Nielsen.

Selv om det lyder logisk at tage sine gode grønne vaner med på ferie, er det langtfra en selvfølge, fortæller Bodil Stilling Blichfeldt, lektor på Center for turisme, innovation og kultur ved Syddansk Universitet

- Ferie har været karakteriseret ved, at man kommer væk fra hverdagen, og dermed også alle de regler og normer, der gælder i hverdagen. Så traditionelt har ferien været der, hvor vi giver slip, siger Bodil Stilling Blichfeldt og uddyber:

- Et klassisk eksempel er, at ikke ret mange har et badekar længere. Men hvis vi er på hotel, og der er et badekar, så bruger vi det.

2) Køb lokalt

- Man kan sørge for at købe lokale produkter, så man lægger pengene, hvor man er. Fødevarer er et oplagt sted at starte, siger rejseblogger Kenneth Karl Nielsen.

Gadekøkkener er også en fin måde at støtte de lokale og samtidig opleve kulturen, tilføjer han.

Tænk over mængderne, så det ikke går op i madspild, bare fordi de lokale råvarer er billige.

3) Medbring et net og egen vandflaske

Det sparer en masse unødig plastik, hvis man dropper plastikposerne og engangsflaskerne med vand på destinationer, hvor vandet kan drikkes.

Derudover kan man takke nej til plastiksugerør.

4) Færre og længere rejser

At være turist i sit eget land er det mest bæredygtige, nærmest uanset hvordan man gør det, fortæller Bodil Stilling Blichfeldt.

Men kan det ikke stille rejsetrangen, så overvej at rejse i længere tid, når du rejser langt.

- Hvis man gerne vil være bæredygtig, bør man tage færre rejser. Til gengæld bør man blive længere, når man så endelig tager dem, siger Bodil Stilling Blichfeldt.

Fakta: Så meget CO2 udleder transportmidler

Greenmatch har opstillet cirkatal for sammenligning af CO2-udledningen ved forskellige transportmidler.

- En bus udleder 30 gram CO2 per person per kilometer.

- En benzinbil med fire personer i udleder 48 gram CO2 per person per kilometer.

- Et tog udleder 55 gram CO2 per person per kilometer.

- En lang flyvetur med et stort fly udleder 110 gram CO2 per person per kilometer.

- En indenrigsflyvning med et lille fly udleder 160 gram CO2 per person per kilometer.

Kilde: Greenmatch.dk.

/ritzau/FOKUS