Firma igangsætter revisionsundersøgelse efter svindelsag

KØBENHAVN:Installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen igangsætter en revisionsundersøgelse. Det skriver den i en pressemeddelelse.

Revisionsundersøgelsen påbegyndes, efter at det i sidste uge kom frem, at en af virksomhedens tidligere medarbejdere er involveret i en sag om formodet svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Ifølge administrerende direktør Peter Kaas Hammer vil man med undersøgelsen sikre sig, at der ikke er mere at komme efter.

- Det kan i virkeligheden sammenfattes i fire ord. Fri mig for overraskelser! Det forløb, vi har været igennem med både Forsvarets Ejendomsstyrelse og senere Bygningsstyrelsen, er i den grad kommet bag på mig, siger han i pressemeddelelsen.

Kemp & Lauritzen opdagede sammen med Forsvaret i 2016 svindlen.

Personen, der var ansat i installationsvirksomheden, skulle angiveligt have svindlet sammen med en medarbejder fra Forsvaret.

Af anklageskriftet fremgår det, at en ansat i Forsvaret uretmæssigt fik renoveret sit hus til en værdi af mere end 1,7 millioner kroner.

Fakturaerne for arbejdet blev angiveligt betalt af Kemp & Lauritzen, der til gengæld blev favoriseret i fremtidige kontrakter, lyder det.

Peter Kaas Hammer har tidligere udtalt, at den pågældende medarbejder blev politianmeldt og bortvist med det samme, efter at handlingerne blev opdaget.

Det er anden gang i år, at Kemp & Lauritzen er involveret i en sag om mistænkelige køb.

Tidligere på året kom det frem, at fire ansatte i virksomheden blev bortvist i en sag om mistænkelige køb af blandt andet telefoner og tablets. De skulle være købt i forbindelse med en kontrakt med Bygningsstyrelsen.

Den administrerende direktør mener dog ikke, at der vil komme nogen overraskelser med revisionsundersøgelsen.

- Og skulle den vise sig at afdække nye, kritisable forhold, vil det jo betyde, at jeg så får mulighed for at få rettet op dér, hvor tingene ikke måtte følge vores retningslinjer 100 procent. Og det er præcis dét, jeg vil med undersøgelsen, siger Peter Kaas Hammer.

