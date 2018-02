Fiser kulden ind? Her er de simple trick

KØBENHAVN: Det kan være en særdeles kold fornøjelse at have utætte steder i boligen, når vinterkulden har bidt sig fast.

Heldigvis er der løsninger til at tætne vinduer, døre og fodpaneler, lyder det fra Vagn Holk Lauridsen, der er sektionsleder hos Teknologisk Institut.

De mest kendte steder, hvor kulden fiser ind, er ved vinduer og døre. Her behøver man ikke nødvendigvis at udskifte noget.

- Du kan blandt andet sætte nogle tætningslister på vinduerne, og det vil du kunne mærke effekten af ret hurtigt. Ved dørene kan du også få nogle selvklæbende tætningskits, som du kan sætte på for at få døren til at lukke helt til, siger Vagn Holk Lauridsen.

Generelt er det også en fejlopfattelse, at man skal skifte gamle vinduer ud, fordi de er utætte. Det fortæller Anders Bæhr Nielsen, der er bygningskonstruktør hos Center for Bygningsbevaring.

- Det træ, som gamle vinduer er lavet af, er oftest af rigtig god kvalitet, som man praktisk talt ikke kan få fat i mere. Det er derfor mere bæredygtigt at sætte dem i stand, så de på den måde kan holde 50 eller 100 år mere, siger han.

FAKTA Tæt dit hus Tjek, om dine døre eller vinduer er utætte

Sæt et stykke papir i klemme i døren og vinduet. Oplever du ikke den store modstand, når du trækker papiret ud igen, kan vinduet være utæt.

Sæt et stearinlys op foran dit vindue. Blafrer flammen, er vinduet med stor sandsynlighed utæt.

Har dine vinduer sprækker i fugerne på den udvendige side, bør du overveje en udskiftning.

Kilder: Vagn Holk Lauridsen, Sparenergi.dk.

Brug silikonefuge

Derimod har moderne termovinduer kun en levetid på 25 år, før de skal skiftes igen, fortæller Anders Bæhr Nielsen.

Det gode råd er derfor at renovere vinduet frem for at udskifte det, medmindre at rammen er så slidt, at en udskiftning er uundgåelig.

Mange ældre boliger lider også af, at det kan trække koldt fra fodpaneler eller fra loftsbjælker, der stikker ud ad væggen.

Igen er der ifølge Vagn Holk Lauridsen en nem løsning for at komme problemet til livs.

- Her kan du bruge en tætningsmasse, som du kan købe i byggemarkederne. Det kunne for eksempel være en silikonefuge, siger han.

Når vinterkulden er over os, står udluftning ikke højt på ønskelisten. Men det er ganske enkelt nødvendigt at gøre.

- Hvis der er mange kuldebroer i ens bolig, og er der samtidig meget fugtigt, fordi du tørrer tøj, laver mad eller anden fugtgivende aktivitet, så øger du risikoen for at få et dårligt indeklima, siger Vagn Holk Lauridsen.

Kan skabe skimmelsvamp

Fugten sætter sig nemlig i de kolde overflader og kan på sigt skabe skimmelsvamp.

Han råder derfor folk til at lufte ud to gange dagligt i ti minutter, og her skal du ikke frygte, at al varmen når at fise ud.

- Det kommer du ikke til at kunne se på din varmeregning, fordi bygningen har akkumuleret så meget varme, siger Vagn Holk Lauridsen.

Skinner solen, er det også vigtigt at få trukket gardinerne fra, da solen kan varme møbler og indvendige mure op - det er nemlig et gratis varmetilskud.

/ritzau fokus/