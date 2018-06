Fisker scorede kassen på populære sild

SKAGEN: - I de 30 år, jeg har været i denne branche, har vi aldrig oplevet at skulle vente så længe på de første matjes-sild. De rigtige sild har bare ikke været der i år. Enten har de vejet for meget eller for lidt, fortæller salgsdirektør hos Scandic Pelagic Peter Kongerslev.

Han sammenligner hollændernes forhold til matjes-sild med de første danske kartofler. De kan også være ganske dyre.

Så da de rigtige sild mandag formiddag kom på auktion i Skagen, var der kamp om dem. De blev solgt til 15 kroner kiloet, og til sammenligning blev et andet parti sild samme dag solgt for 4,75 kroner kiloet.

Sild, der skal bruges til den hollandske specialitet, matjes, skal veje 140 gram, og det var der kun 30 tons sild, der gjorde mandag. Til sammenligning blev der solgt 310 tons af de tungere sild.

- Men forskellen på de dyre sild var kun 12 eller 13 gram, for de to andre partier, der fik en kilopris på 4,75 kroner. Her vejede silden 152 gram og 153 gram.

300.000 kroner i gevinst

Så der var én fisker, der var glad. På de 30 tons rigtige matjes sild scorede han en ekstra gevinst på 300.000 kroner.

- Vi vidste, at det ville blive en helt særlig dag på auktionen, for tre hollændere havde meldt deres ankomst for at byde på præcis de sild, fortæller Peter Kongerslev.

Matjses-silden skal nu modne i lage 24 timer. Derefter kommer den på køl og lander på et hollandsk middagsbord i slutningen af denne uge.

- Og nu regner vi med i de kommende dage at få store mængder matjessild ind, som vi plejer, siger salgsdirektør Peter Kongerslev.