Fiskeriminister kommer til Hanstholm

HANSTHOLM: Eva Kjer Hansen (V), der er minister for fiskeri og ligestilling og minister og nordisk samarbejde, kommer mandag 6. august til Hanstholm.

Ministeren besøger først på eftermiddagen virksomheden Scanfish i selskab med folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V).

Derefter er der et timelangt møde med Hanstholm Fiskeriforening.

Formanden for Hanstholm Fiskeriforening, Jan Hansen, har inviteret ministeren for at drøfte den aktuelle politiske aftale om fiskeriets vilkår.

- Vi synes ikke, at den nye fiskeripakke har hjulpet os ret meget. Så stemningen blandt fiskerne herude er ikke så god i øjeblikket, siger Jan Hansen.

- Vi kan nok ikke gøre så meget ved den aftale, der er lavet. Men vi vil fortælle, hvordan tingene ser ud fra vores virkelighed, siger han.

Fiskeripakken er et resultat af nylige forhandlinger med partier uden for regeringen.

Som led i besøget i Hanstholm introducerer Eva Kjer Hansen et helt nyt tiltag, nemlig "træffetid".

Det foregår klokken 15.30 til 16.30 i fiskeriforeningens lokaler, Fibigersgade 2 i Hanstholm.

- Eva Kjer Hansen er ny som fiskeriminister, og hun har tænkt sig at komme meget ud i landet for at møde borgerne, siger Casper Steen Pedersen, der er presse- og kommunikationsrådgiver i ministeriet.

Tanken er, at ministeren møder de fremmødte borgere efter tur. De møder ministeren personligt og i enrum.

Træffetiden holdes efter først-til-mølle princippet, og tiden til den enkelte borger afhænger af, hvor mange der møder op.

Det er allerførste gang, at Eva Kjer Hansen holder træffetid, og hun har altså fundet det oplagt at få input fra borgerne i en af Danmarks største fiskerihavne.

Ifølge pressemedarbejderen vil ministeren først og fremmest lytte og svare på spørgsmål inden for sit ressortområde. Men hun er også åben over for andre problemstillinger, som borgerne ønsker at bringe op.

Tirsdag 7. august besøger Eva Kjer Hansen et område ved Lindenborg Å, hvor repræsentanter for Nordjysk Fiskeri vil drøfte udfordringer med, at sæler går op i vandløb.