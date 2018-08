Fiskevelfærden højnes i Hørby Å

SÆBY: Selvom vandkvaliteten i de danske vandløb er blevet bedre igennem de senere årtier, er det stadig vanskeligt for livet i vandløbene at stå på helt egne ben. Derfor sættes småørreder også tit ud for at kompensere for manglen på naturlig yngel i vandløbene.

Ørrederne mangler såkaldte gydebanker, hvor de naturligt kan lægge æg, fordi gydebankerne sander til. Det vil Frederikshavn Kommune i samarbejde med frivillige kræfter fra Sæby Sportsfiskerklub nu gøre noget ved.

