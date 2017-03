HOBRO: En genstridig fodskade lader langt om længe til at være historie for Quincy Antipas.

Hobro-angriberen melder sig således helt fit for fight igen.

- Jeg har haft en rigtig god optakt til forårssæsonen. Jeg føler, jeg er fit igen og det, at jeg kan være aktiv hver dag, er jeg utroligt glad for. Det har jeg savnet, lyder det fra Quincy Antipas.

Angriberen tilbragte alle 90 minutter på bænken, da Hobro i søndags besejrede FC Helsingør i forårspremieren i Nordicbet Ligaen, men til gengæld viste han sig flot frem tirsdag. Her stod Antipas således for begge mål, da Hobros reserver vandt 2-1 over Jammerbugt FC.

- Det var fint med noget kamptræning, for det har jeg også brug for. Det var en nødvendig kamp for mig, og så er det selvfølgelig altid positivt for en angriber at score mål, siger Quincy Antipas.

Quincy Antipas får en ny chance for spilletid, når Hobro søndag gæster Vejle i Nordicbet Ligaen.