Fitness.dk lukker center

AALBORG: Du må i fremtiden kigge langt efter motionscykler, løbebånd og vægtstænger i Shoppen i City Syd. Kæden Fitness.dk har nemlig valgt at lukke deres afdeling i shoppingcentret til efteråret, og derfor må de berørte medlemmer i fremtiden ind til midtbyen for at træne.

Fitness.dk har givet et bragende underskud, og derfor blev der lukket centre i Hjørring, Slagelse, Holstebro, Kolding og Horsens. I juni valgte Parken Sport og Entertaiment så at sælge Fitness.dk til Run Bidco, som står bag kæden Sats.

