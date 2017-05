Fitness-lukninger sænker FCK’s regnskabsforventninger

På banen får det godt for FC København, men andre dele af forretningen hos Parken Sport & Entertainment kører ikke lige så godt. Arkivfoto: Tony Brøchner/Scanpix

KØBENHAVN: Parken Sport & Entertainment, selskabet bag fodboldklubben FC København, nedjusterer forventningerne til årsregnskabet 2017.

I fredagens delårsrapport skriver selskabet, at man budgetterer med et overskud på 40 til 55 millioner kroner i stedet for de tidligere udmeldte 60 til 80 millioner kroner.

Det skyldes især problemer med at lave god forretning i flere fitnesscentre.

- Ændringen kan primært henføres til fitness.dk, herunder bestyrelsens beslutning om lukning af urentable centre, skriver selskabet i rapporten.

Det fremgår også, at selskabet i årets første tre måneder havde et underskud på 24,8 millioner kroner, mens man i samme periode sidste år havde overskud på 13,4 millioner kroner.

En af årsagerne til det ringere resultat er færre indtægter fra spillersalg, skriver selskabet.

/ritzau/