AALBORG: Lørdag morgen blev en ekstra kold omgang for flere fjernvarmekunder i Skalborg og Hasserisområdet.

Den kommunale fjernvarmeforsyning måtte konstaterer, at flere pumper var stoppet, og derfor manglende varmen hos et p.t. ukendt antal borgere i de to områder. Det betød kolde radiatorer og kun koldt vand i hanerne netop på en kølig morgen, hvor frosten havde præget natten.

Heldigvis begyndte vejret at tø fra morgenstunden, men nogle fjernvarmekunder måtte angiveligt vente længe på at få varmen tilbage.

Driftsforstyrrelserne blev opdaget ved 08-tiden, og først omkring lørdag over middag forventer varmeforsyningen, at alle har fået varmen tilbage.

Varmesvigtet skyldes el-udfald ved flere pumper i varmeforsyningen.